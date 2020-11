La mairie de Valence peste contre le club concernant le nouveau stade

Le maire de Valence, Joan Ribó, a déclaré lundi que "l'inquiétude" se transformait en "indignation" face à l'inaction du FC Valence pour reprendre les travaux du Mestalla et a averti qu'il ne souhaitait pas que cette indignation mène à d'autres choses".

"Nous voulons dire au club qu'il doit agir maintenant", a déclaré Ribó dans une interview accordée à 'A Punt', qui a précisé qu'en l'absence de réaction, elle passera à d'autres niveaux et que le club ne peut pas fonctionner comme il le fait, "comme s'il vivait dans une autre galaxie."

Il y a deux mois, la mairie de la capitale valencienne a déposé la pétition pour la repartition de l'actuel Mestalla après plus d'un an de silence, en plus d'avoir tenu une réunion avec la direction du club le 9 septembre dernier, dirigée par son président Anil Murthy.

De plus, le maire de la ville lui-même a déclaré qu'en ce qui concerne le nouveau stade, les délais sont "épuisés" et a demandé au club des "faits concrets" et des dates, tant pour la reprise des travaux, que pour la construction du centre multisport dans le quartier de Benicalap.

Ce lundi, Joan Ribó a insisté sur le fait que la situation du nouveau Mestalla provoque "une image perverse et très mauvaise" pour la ville, puisqu'il s'agit d'un stade à moitié fait sans action effectuée pour résoudre la situation.