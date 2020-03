La maison de Casillas perquisitionnée pour fraude fiscale au Portugal

La maison de Iker Casillas est une de celles qui figurent sur la liste de l'opération judiciaire 'Fuera de Juego', qui enquête sur des présumées fraudes fiscales dans le football portugais.

Selon les informations de 'Sábado' et confirmé plus tard par le Ministère Public, le domicile de l'ancien gardien espagnol fait l'objet de l'intervention effectuée au Portugal, et qui viserait des joueurs de Porto, Benfica, Braga, Maritimo et Vitoria Guimaraes.

C'est une affaire qui tombe mal pour Casillas, qui vient tout juste de présenter sa candidature à la présidence de la Fédération Espagnole de Football.

Il s'agit d'une des plus grandes opérations jamais réalisées par l'Autorité Tributaire au Portugal : elle a mobilisé plus de 200 inspecteurs. Sept sociétés sportives anonymes, cabinets d'avocat et agences de représentation de joueurs sont analysées par l'enquête.

Les perquisitions ont pour objet de trouver des documents relatifs aux données de transferts, aux contrats de joueurs et à leur droit d'image, aux comissions perçues et à tout ce qui est lié aux opérations entre clubs et/ou représentants.

'Sábado' a également dévoilé le nom d'autres joueurs comme ceux de Jackson Martinez, Maxi Pereira ou Danilo, tout comme des présidents de clubs : Pinto da Costa (Porto), Frederico Varandas (Sporting) ou Andonio Salvador (Braga).

On parle aussi, cette fois seulement de suspicions, de José Mourinho, André Gomes, Nelson Semedo et le très influent Jorge Mendes.

Le cadre de l'opération a débuté en 2015 et vise des "actions visant à éviter le paiement des avantages fiscaux dus à l'État portugais". C'est le pirate informatique Rui Pinto, dans l'affaire 'Football Leaks', qui a mis en garde contre ces possibles irrégularités.