La maître et l'élève de Guardiola face à face

Elland Road reçoit Arsenal lors d'un match de Premier League 16 ans plus tard. Les Londoniens arrivent après une défaite 3-0 face à Aston Villa, mais avec la motivation de battre Marcelo Bielsa. Après tout, l'Espagnol et l'Argentin ont beaucoup en commun.

En commençant, bien sûr, par Pep Guardiola. Le Catalan est le mentor de l'entraîneur basque, tout comme l'a été pour lui, bien que de manière platonique, l'actuel entraîneur de Leeds United. Tous trois, avec leurs touches et nuances personnelles, partagent une vision très similaire de ce que devrait être le football.

Ayant gagné la FA Cup et le Community Shield en quelques mois, Arteta veut l'emporter contre Bielsa, non seulement par ambition personnelle mais aussi et surtout par nécessité. Arsenal est onzième de Premier League et voit le haut du tableau se détacher. Les Peacocks, quinzièmes, ont également connu des débuts irréguliers.

Mais si les hommes de Bielsa peuvent se targuer de quelque chose en ce début de saison, c'est de la maîtrise ballon au cours des matchs. Leeds est la troisième équipe du championnat avec la plus forte moyenne de possession du ballon (59,63 %), juste derrière le Manchester City de Guardiola (62,14 %) et le Liverpool de Jurgen Klopp (61 %), ces derniers ayant remporté le titre ces deux dernières saisons. Les hommes de Bielsa figurent également dans le top 10 européen.

En effet, la possession est l'une des particularités du jeu de Bielsa et même face aux Reds de Liverpool, Leeds n'a pas abandonné ses principes, mettant en difficulté les hommes de Jürgen Klopp lors de la 1re journée de Premier League. Malgré la défaite (4-3), Leeds n'a pas laissé le ballon aux Reds, 51% de possession pour le promu. Jamais l'équipe entraînée par l'Argentin n'a laissé la possession à son adversaire, le plus faible total cette saison intervient lors du match face à Fulham, 50%.

Bien qu'il soit l'un des meilleurs élèves de Pep Guardiola, Mikel Arteta ne bat pas ses rivaux aussi nettement que Marcelo Bielsa en matière de possession cette saison. Il a même abandonné le ballon face à trois grands clubs de Premier League, Liverpool (34 %), Manchester United (48 %) et Manchester City (41 %). Arsenal ne figure pas dans le Top 10 des clubs de Premier Club en termes de possession (52,5).

Arteta aura l'occasion de se distinguer à Leeds dans un duel passionnant marqué par l'admiration mutuelle entre le disciple de Pep et l'un de ses nombreux référents.