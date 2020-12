La meilleure série de l'histoire de l'Atlético stoppée par le Real

L'Atlético de Madrid s'est une nouvelle fois incliné dans le derby de Madrid. Les Colchoneros n'ont plus gagné ce derby en Liga depuis la saison 2015-16, et cette défaite a également marqué la fin de leur remarquable record d'invincibilité.

L'équipe de Diego Pablo Simeone a disputé 26 matchs sans perdre une seule rencontre. C'était la meilleure série de leur histoire et elle s'est achevée face au Real Madrid, club contre lequel les hommes de Simeone avaient connu leur dernière défaite en championnat.

Le 1er février 2020, l'Atlético s'inclinait sur la pelouse du Real Madrid par la plus petite des différences et un but de Karim Benzema (1-0).

Après cette défaite, débutait alors la plus grande série d'invincibilité de l'histoire de l'Atlético Madrid. 17 victoires et 9 nuls en 26 matches qui permettent entre autres aujourd'hui de penser au titre de champion d'Espagne.