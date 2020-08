"La meilleure soirée européenne" de Guardiola avec City

Ce samedi en Angleterre, on parle beaucoup du succès des 'Citizens' face à l'ogre madrilène comme de la "meilleure soirée européenne" de Pep Guardiola depuis qu'il dirige le club anglais.

"Son plus grand succès depuis qu'il est arrivé à City", titre 'Sky Sports' qui ajoute que les Anglais étaient "trop forts" pour les 'Merengues'."Le Real Madrid a été vaincu à l'aller et au retour, ce qui n'était plus arrivé depuis plus de dix ans", a écrit la chaîne britannique dans sa version web.

De son côté, la 'BBC' souligne le fait que City a été supérieur au Real Madrid, et ce malgré l'absence de Sergio Agüero, toujours en convalescence à Barcelone après son opération du genou."Même si Manchester City doit composer sans Agüero pour le reste de la compétition, la manière dont ils ont joué démontre qu'ils sont capables de conquérir l'Europe sans lui", signale la chaîne publique du Royaume-Uni.

Pour 'The Guardian', c'est sans aucun doute la meilleure performance des 'Sky Blues' dans cette compétition. "Ils ont éliminé Zidane et sa série de 12 matchs à élimination directe remportés, ça va sûrement les booster pour aller au bout et gagner la première Ligue des Champions de leur histoire" ont-ils affirmé.