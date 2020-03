Aulas veut "une saison blanche" en Ligue 1

Jean-Michel Aulas s’est confié au journal 'Le Monde' sur la situation de la Ligue 1, suspendue vendredi matin jusqu’à nouvel ordre par la Ligue de football professionnel.

"Dans le cadre des championnats, nous sommes partis probablement, si l’on écoute les spécialistes, pour un ou deux mois d’arrêt. Cela voudrait donc dire que le championnat ne pourrait pas se terminer. La meilleure solution serait de dire: 'c’est une saison blanche', ce qui évite à ceux qui sont concernés par le bas du tableau de se retourner contre la LFP et la FFF", a-t-il expliqué.

"Le règlement stipule que c’est à l’issue du championnat que l’on descend d’une division. Une décision différente ouvrirait une brèche juridique qui coûterait très cher. Le plus logique serait alors de dire: 'On annule tout et on repart sur la situation du début de saison'. Le règlement, appliqué à ceux qui n’ont pas de bons résultats et auraient dû descendre, serait aussi appliqué aussi à ceux qui sont en haut du tableau et qui auraient pu jouer des qualifications européennes", ajoute-t-il.

De quoi franchement avantager Lyon, actuel 7e.