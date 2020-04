La mère de Guardiola décède des suites du coronavirus

Dolors Sala Carrió, la mère de Pep guardiola, est décédée à l'âge de 82 ans des suites du coronavirus. Manchester City a officialisé l’information ce lundi après-midi dans un communiqué.

La mère de l'entraîneur faisait partie des personnes à risque face au coronavirus. Les personnes âgées, comme le rapportent quotidiennement les autorités sanitaires, ce sont les plus fragiles face à ce virus, qui touche le monde entier. L'Espagne, est le deuxième pays le plus touché par le COV-19, avec plus de 12 000 morts depuis le début de la pandémie, derrière l'Italie.

“La famille de Manchester City est dévastée de signaler aujourd’hui la mort de la mère de Pep, Dolors Sala Carrió, à Manresa, Barcelone, après avoir contracté le coronavirus. Elle avait 82 ans.” a écrit le club sur son compte Twitter.

