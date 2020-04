La merveille de CR7 contre la Juve fÃªte ses deux ans

3 avril 2018. Turin. Le Real Madrid affronte la Juventus en quart de finale aller de Ligue des Champions. Et Mr Champions est apparu. Cristiano Ronaldo s'est envolé dans le ciel de Turin pour marquer le but dont il avait toujours rêvé.

Grâce à un centre de Carvajal, qui l'a légèrement pris à contrepied, le Portugais n'a pas hésité une seconde. Les épaules dos au but de Buffon, et une frappe en ciseau retourné que l'Italien a subi, comme tout le Juventus Stadium. Les supporters étaient conscients d'avoir vu l'un des plus beau but de l'histoire et se sont levés pour applaudir le quintuple Ballon d'Or.

Cela faisait très longtemps que CR7 attendait de pouvoir marquer sur un tel geste, mais le moment était enfin arrivé, et pas à n'importe quel moment, pas contre n'importe qui.

Qui aurait dit à Cristiano que quelques mois plus tard, il finirait à la Juventus, dans le stade où il a fait lever tout le monde, 'haters' et fans.

@Cristiano Ronaldo #OTD in 2018...



Scores one of the greatest goals in competition history

1st player to net in 10 consecutive #UCL games#OnThisDay | @realmadriden pic.twitter.com/wLIk8UGfCp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2020

Le reste, comme toujours lorsque l'on parle de lui, appartient à l'histoire. En pratiquement deux saisons en Italie, CR7 a marqué 53 buts en 75 matches. Sa moyenne de buts est nettement plus bas que lorsqu'il évoluait en Liga, mais reste excellente.

Sa faim de buts manque au Real Madrid de Zinédine Zidane qui, à la reprise des compétitions, devra renverser le Manchester City de Pep Guardiola. Cristiano de son côté, devra se défaire de Lyon, après s'être incliné au Groupama Stradium au match aller (1-0).