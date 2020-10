La mise au point d'Adama Traoré

La sélection du Mali l'avait convoqué mais Adama Traoré, 23 ans, a choisi l'Espagne. Un choisi personnel du joueur de Wolverhampton. Néanmoins, il reste toujours sélectionnable avec le Mali mais le l'ailier a tenu à clarifier les choses.

" L'appel du Mali est dû à mes origines africaines et j'apprécie qu'ils se soient souvenus de moi, mais je me sens espagnol parce que je suis né à Hospitalet et j'ai toujours joué avec les catégories inférieures d'Espagne. Je ne peux pas nier mon origine africaine, mais je me sens espagnol et je suis fier d'avoir fait ses débuts et d'avoir fait ma part avec la sélection après avoir joué avec les catégories inférieures de La Roja."

Après cette première sélection avec l'Espagne, Luis Enrique, sélectionneur de la Roja, a exprimé son admiration pour le joueur : "C'est un joueur qui déborde. Avec une énorme capacité à vaincre les adversaires. Avec Adama, ce ne sera pas un 1 contre 1, mais un 1 contre 2 ou contre 3"