La mise au point de Deschamps

Le sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps, a fait un constat lucide de cette trève international en marge de la rencontre face à la Croatie. Il s'est montré heureux et satisfait de la performance de ses joueurs :

"On a eu trois oppositions différentes. Il y a eu un festival offensif face à l’Ukraine. On a réalisé un match de combattant, solide, fermé face à l’une des meilleures nations européennes et mondiales, le Portugal. Ici, on a eu une belle bataille. J’ai voulu garder le même système. Les joueurs sont dans la meilleure position même si ça demande des ajustements. Je suis très content. Je n’ai pas vu beaucoup de sélections réaliser ce que l’on a fait lors de ces trois matches."

C'est en effet une belle reprise pour les Bleus malgré un contexte sanitaire de plus en plus inquietant.