La mission de Frenkie de Jong

Après avoir vu ses performances à l'Ajax Amsterdam, tout le monde sait ce dont est capable Frenkie de Jong sur un terrain. C'est la raison pour laquelle le Néerlandais a reçu la confiance du FC Barcelone.

Recruté comme un joueur pour le présent et pour l'avenir du club blaugrana, le joueur s'est bien adapté à la vie au Barça mais se montre encore timide sur le terrain en Espagne.

Ses statistiques ne changent d'ailleurs pas trop de celles qu'il avait la saison passée à l'Ajax Amsterdam. La saison passée, il avait marqué trois buts, et en a marqué deux pour l'instant à Barcelone.

Le Néerlandais a encore du temps devant lui pour faire le bilan de sa saison complètement et sait qu'il doit travailler pour devenir ce pilier qui doit soutenir l'équipe au milieu de terrain.

Et selon les informations de 'AS', De Jong voudrait réussir à trouver une meilleure connexion avec Messi sur le terrain, et aurait fait de cela sa mission pour la reprise de la Liga dans les prochains jours.

Le joueur voudrait comprendre le jeu et les mouvements de l'Argentin afin de pouvoir le trouver plus facilement sur le terrain et améliorer sa connexion avec l'attaque blaugrana et renforcer la fluidité du jeu de son équipe.

Le milieu de terrain aurait profité du confinement pour regarder des vidéos des matches de sa propre équipe afin d'étudier les mouvements de l'équipe et de souligner les erreurs de la première partie de saison.

De Jong pense pouvoir avoir plus d'impact sur le jeu et ressentirait le besoin de mettre tout son potentiel à disposition sur le terrain. Le joueur a montré un bon rythme depuis la reprise des entraînements et serait fin prêt pour son retour.