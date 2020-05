"La MLS pourrait m'intéresser"

Gareth Bale est la cible de rumeurs lors de chaque mercato estival. Son futur est mis sur la table chaque fois que ces mois approchent.

Et, bien qu’il ait l’intention d’honorer son contrat au Real Madrid, dans une interview accordé à 'The Hat-Trick Podcast' il a clairement indiqué qu’il y a un championnat qu’il aimerait essayer.

"La MLS est un championnat qui se développe et qui continue son développement. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent y aller maintenant. C’est certainement quelque chose qui m’intéresserait. De plus, j’adore aller à Los Angeles en vacances. Je joue beaucoup au golf quand j’y vais", a confié le Madridista.

Bale a également été interrogé sur les critiques qui l’accompagnent dans son quotidien depuis plus d’une saison.

"Il est difficile de faire face à la pression, à toutes les critiques négatives. Si vous avez été bien élevé et que vous n’y réfléchissez pas trop, vous pouvez vous détendre et vous contenter de faire de votre mieux sur le terrain", a-t-il assuré.

La sociabilité du Gallois et sa relation avec ses coéquipiers du vestiaire sont également remis en cause, ce qu’il a justifié : "A Madrid, je parle beaucoup avec Luka. Nous nous connaissions pour avoir joué ensemble à Tottenham pendant cinq ans et nous en avons eu sept autres ici. Bien sûr, je m’entends très bien avec lui. Je parle aussi beaucoup avec Kroos. Je m’entends bien avec presque tout le monde, mais, pour être honnête, spécifiquement avec eux".

A propos de la célèbre banderole "Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre", il a raconté : " J’ai vu les banderoles qu’ils m’avaient montrées des semaines auparavant et quelques images. Nous avons fait des blagues à ce sujet. Certains coéquipiers disaient que si on se qualifiait, après le match, on irait les chercher et on les prendrait. Je leur ai dit que je n’irais pas la chercher", a-t-il conclu.