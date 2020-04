La MLS ne fera pas son retour en mai

Le championnat de "soccer" américain ne fera pas son retour comme initialement prévu en mai. C'est dans un communiqué que la MLS, Major League Soccer, a annoncé la faible probabilité d'une reprise.

"La MLS continue d'évaluer régulièrement l'impact de la pandémie de Covid-19, dont la manière dont elle impactera la saison 2020. Bien que nous espérions revenir à la mi-mai, ce sera extrêmement improbable face aux indications des autorités de santé publique fédérales et locales", a communiqué la compétition américaine.

"Notre objectif continue d'être celui de jouer le plus de matches possible et si nous avons pour le moment assez de dates possibles pour jouer tous les matches de la saison, nous reconnaissons que cela pourrait être difficile de le faire", continue le communiqué de la ligue américaine.

Pas de date n'est prévue pour l'instant : "Nous continuons d'apprendre de nouvelles choses tous les jours avec les médecins experts et nous espérons avoir plus de détails dans les prochaines semaines sur la date à laquelle nous pourrons rejouer."

Les cas positifs aux États-Unis se sont multipliés grandement lors des dernières semaines au point de faire du pays américain celui le plus touché dans le monde par la pandémie de coronavirus.