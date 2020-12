La mort de Maradona a révélé un cas de racisme dans le rugby argentin

La mort de Diego Maradona a porté préjudice à Pablo Matera, capitaine de l'équipe de rugby argentine. Comment ? Eh bien, tout part de la quasi-absence d'hommage des Pumas après la perte de la légende du football.

Peu après l'événement, les "All Blacks", l'équipe néo-zélandaise, ont surpris avec un haka impressionnant à la mémoire de la "Pelusa". Pendant ce temps, en Argentine, les critiques pleuvent sur leur équipe en raison de l'hommage, qui se limite pratiquement à une minute de silence.

En réponse, l'équipe a apporté des corrections sur les réseaux sociaux et lundi, la Fédération a posté un tweet avec une vidéo reconnaissant la "déception" générée par leur réaction. Mais quelques jours plus tard, cette exposition médiatique a eu un effet néfaste sur leur capitaine.

Quelques heures plus tard, la presse argentine s'est fait l'écho de certains tweets controversés publiés par Pablo Matera entre 2011 et 2013, dans lesquels il lançait de très graves messages racistes et discriminatoires.

Des atrocités telles que "une belle matinée pour sortir en voiture et renverser des noirs" ou "la haine des Boliviens, des Paraguayens, etc. est née de cette domestique qui a un jour laissé tomber un cheveu dans votre nourriture" ont été enregistrées avant que Matera ne décide de les supprimer.

Dans ce contexte, l'Union argentine de rugby a annoncé qu'elle lui retirait le brassard de capitaine et le suspendait, ainsi que Guido Petti et Santiago Socino, à qui on a également découvert des tweets de même nature.