La NBA répond à Ibrahimovic : "T'es complètement débile"

Zlatan Ibrahimovic a critiqué le fait que Lebron James s'engage contre le racisme : "Le racisme et la politique sont des choses différentes. Les athlètes unissent le monde, la politique le divise. Tout le monde est le bienvenu chez nous, peu importe d'où tu viennes et nous faisons tout ce que nous pouvons pour unir les gens".

"Ce que tu fais est incroyable, néanmoins, je n'aime pas quand les gens qui ont un certain statut parlent de politique. Tu fais ce que tu sais faire de mieux. Je joue au foot parce que c'est ce que je fais de mieux, et je ne fais pas de politique. Si j'étais homme politique, je ferais de la politique. C'est la première erreur que commettent les gens connus quand ils sont au sommet", a ajouté le Suédois.

Ces propos n'ont pas plu du tout en NBA. L'ancien joueur Baron Davis, par exemple, a déclaré : " Zlatan, ne fous pas les pieds à Los Angeles. D'ailleurs, les Galaxy sont nuls. T'es complètement débile. Prends ce 'look' volé à 'Zohan' et rends-le à Adam Sandler. Et maintenant, laisse parler le 'King'"

Le joueur des Portland Trail Blazers, Enes Kanter a ajouté : "Que quelqu'un dise à Zlatan qu'il y a une différence entre les opinions politiques et la lutte contre la persécution, l'oppression et les dictateurs. Black Lives Matter n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement contre l'oppression. Aux États-Unis, on appelle ça la liberté d'expression."