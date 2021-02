"La non-expulsion de Messi a peut-être changé le cours du match"

Le FC Barcelone a gagné contre le FC Séville ce samedi. Ce 2-0 a été source de tension dans le club andalou en vue du match retour de demi-finale de Coupe du Roi. Lopetegui veut tourner la page et penser à leur prochain match.

"Perdre un match à domicile, c'est toujours un résultat négatif. On n'a pas été au niveau auquel on voulait être et le FC Barcelone a été meilleur, c'est la réalité", a-t-il commencé.

Le technicien sévillan a déclaré qu'il avait demandé un deuxième carton jaune contre Lionel Messi et que son expulsion aurait pu changer le cours du match : "Le but qu'ils nous en mis en première mi-temps nous a fait mal et le fait que Messi n'ait pas été expulsé a pu changer le match. Ce n'était pas notre jour".

"Quand on gagne un match, il faut vite passer à autre chose, quand tu gagnes c'est pareil. Dans quatre jours, nous avons un match important et nous devons nous relever", a conclu Lopetegui.