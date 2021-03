La nouvelle vie de Verratti sous Pochettino

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, le milieu italien, Marco Verratti joue à un nouveau poste sur le terrain. Habitué à être un milieu relayeur, Verratti donne son sentiment sur le fait de jouer plus haut sous les ordres de Pochettino :

"Ça fait maintenant pas mal de match que je joue un peu plus haut. Je ne suis pas vraiment un 10 mais je bénéficie de pas mal de liberté. A moi de trouver les meilleurs espaces en fonction de l’adversaire, parfois un peu plus haut et parfois comme un 3e milieu. J’essaye d’être toujours utile pour aider l’équipe. Je me sens bien avec le coach" a-t-il déclaré en conférence de presse.