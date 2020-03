La Nouvelle Zélande a suspendu son championnat et a proclamé Auckland champion

Le coronavirus oblige les instances à prendre des mesures rapides. La Nouvelle Zélande a décidé ce mercredi d'arrêter son championnat.

"Auckland City, premier 37 points, est déclaré champion, et est donc qualifié pour la prochaine édition de l'OFC Champions League", a annoncé la Fédération néozélandaise sur sa page web.

Après avoir parlé avec les clubs et le Gouvernement, tous étaient d'accord pour ne plus jouer de matches. Par conséquent, la compétition ne sera pas relancée à la fin de la crise sanitaire.

Ainsi, Auckland est chamion de Premiership, première division néozélandaise. En ayant gagné le titre, comme l'a souligné la Fédération, l'équipe s'assure une place en OFC Champions League.

NEWS - Auckland City FC declared champions



Auckland City FC chairman Ivan Vuksich reflects on today's NZF announcement regarding the ISPS Handa Premiership title and season cancellation



#StrengthInUnity



➡️ https://t.co/Q6smmozv5K pic.twitter.com/i6MwVVWle5