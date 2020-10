"La nuit d'après le 7-2 n'a pas été la meilleure de ma vie"

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a envoyé ses joueurs en trêve internationale quelques heures après une défaite historique sur la pelouse de Villa Park en Premier League.

Les Reds ont chuté sur un lourd score de 7-2 contre Aston Villa et sont partis retrouver leurs sélections respectives par la suite. Dans un entretien pour 'BBC Sport', l'Allemand est revenu sur la situation.

"La nuit qui a suivi le match n'a pas été la meilleure nuit de ma vie. Je me suis levé le lendemain matin et je savais que je devais parler à mes garçons. Mais ils n'étaient pas là", a déclaré l'entraîneur allemand.

Celui-ci a expliqué comment il avait communiqué avec ses joueurs au lendemain de la défaite : "Je leur ai envoyé un long, long message. Il résumait à peu près mes pensées sur ce qui s'était passé, et après cela je me suis senti beaucoup mieux parce que c'était fini. À partir de ce moment, nous pouvions aller de l'avant."

Ce samedi, Liverpool sera de retour en Premier League pour le derby du Merseyside face à un Everton invaincu depuis le début de la saison en championnat : "Perdre 7-2 aggrave bien sûr les choses, mais parfois cela peut être plus utile. On a la chance de montrer ça samedi contre Everton. Cela rend même les choses intéressantes car nous faisons face à une équipe qui plane, et de toute évidence nous avons pris un coup."