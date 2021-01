La période d'adaptation de Dembélé terminée

L'Atlético de Madrid se rend à Cadix. Le match se jouera au Ramón de Carranza le dimanche 31 janvier à 16h15.

Moussa Dembélé pourrait avoir ses premières minutes lors de ce match. L'attaquant, récemment arrivé de l'OL, a déjà été appelé pour le match contre Eibar, bien qu'il n'ait pas joué.

Simeone a alors expliqué qu'avant de le faire jouer, il voulait le voir complètement adapté. Ses meilleurs alliés ces dernières semaines, selon 'AS', ont été Kondogbia, Carrasco et Lemar. En effet, ces joueurs parlent français et ont donc servi de médiateur pour son intégration.

Cholo pense qu'il est temps de compter sur Dembélé. Lors de la dernière séance, l'Argentin a eu une conversation avec lui, a indiqué 'Jugones'. Le contenu de la conversation n'a pas été révélé, mais la source a précisé que Lemar était présent et se chargeait de la traduction.

Simeone en a probablement profité pour expliquer à Dembélé le rôle qu'il veut lui donner dans ses plans. Il reste maintenant à voir s'il fera ses débuts contre Cadix. Le Français sait que ce sera difficile avec Luis Suárez "en feu", mais il promet de tout donner pour se battre pour le poste.