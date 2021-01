La pique lancée à Bale par Mourinho

Gareth Bale traverse sa énième période difficile. Le joueur a cherché une nouvelle opportunité en retournant à Tottenham en prêt, mais l'attaquant gallois n'est pas le joueur que tout le monde espérait.

Son entraîneur, José Mourinho, lui a toutefois demandé de faire preuve de patience, car il a reconnu qu'il était blessé il y a peu, et que le joueur appartenant au Real Madrid devait prendre le rythme de la compétition.

Mais l'entraîneur portugais a ses propres façons de le motiver. Lors de la dernière séance qu'il a dirigée, les micros ont capté une pique que le Portugais a lancée à Bale, faisant référence à son avenir.

"Tu veux rester ici ou aller au Real Madrid et ne pas jouer ?", a demandé Mourinho lors d'un exercice de ballon. Les Spurs se sont préparés pour le match de dimanche contre Sheffield United en Premier League.

