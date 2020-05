La piste de Montpellier pour remplacer Rulli

Le gardien de but de la Real Sociedad Geronimo Rulli s'est offert un challenge en Ligue 1 cette saison et a réussi à s'intégrer et à réaliser de bonnes performances sous les couleurs de Montpellier.

Cependant, le prêt du joueur espagnol touche à sa fin et la direction de Montpellier va devoir choisir si elle est prête à payer 11 millions d'euros pour s'offrir défitivement ses services.

En attendant, 'L'Équie' rapporte que Montpellier chercher une alternative et pourrait s'intéresser au cas du gardien espoir Paul Bernardoni, qui appartient à Bordeaux.

Après deux ans de prêt à Nîmes, le gardien de but de 23 ans n'aura pas de place de titulaire en cas de retour à Bordeaux et Montpellier pourrait essayer de le convaincre.