La plus mauvaise attaque de Liga écrase Alavés

Avant le coup d'envoi de la rencontre contre Alavés ce dimanche, le Celta Vigo était la pire attaque de Liga avec seulement 22 buts inscrits depuis le début de la saison. Les joueurs de Galice luttent d'ailleurs pour le maintien.

Mais la grande victoire de cet après-midi contre un Alavés qui a du mal depuis la reprise, a tout changé et a permis au Celta de prendre trois points précieux aujourd'hui.

Dès la 14e minute, le Celta Vigo frappait le premier coup. Un but de Murillo de la tête après un centre de Denis Suárez. Et la journée commençait déjà mal pour le club d'Alavés.

Puis, Iago Aspas obtenait un penalty à la 20e minute après une main de Fejsa dans la surface. Et le pire arrivait quelques minutes plus tard, Aguirregabiria écrasait ses crampons sur la cuisse de Rafinha et se faisait expulser.

Si les choses allaient très bien pour le Celta à Balaidos depuis le début de la rencontre, ça allait encore mieux après l'expulsion. Rafinha claque un doublé, dont un magnifique golazo, en l'espace de deux minutes, pour rentrer au vestiaire avec quatre buts d'avance.

La seconde période est plus calme mais Alavés encaisse deux nouveaux buts. Nolito transformait un penalty pour célébrer sous retour dans son ancien club, et Santi Mina mettait fin au supplice à quatre minutes de la fin du temps additionnel.

C'est ainsi que le Celta s'est vengé après tant de mois compliqués, remontant à quatre points de la zone de relégation, et offrant son statut de pire attaque du championnat à Leganés (23 buts marqués, contre désormais 28 pour le Celta).