La police était chez Di Maria une heure avant le cambriolage

Di Maria a été la vedette de l'un des événements les plus terrifiants de ces derniers mois. En plein match du PSG contre Nantes, il a dû quitter le terrain et le stade car sa maison était cambriolée. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles un membre de la famille avait été enlevé, mais cela s'est avéré faux.

Selon 'L'Équipe', la police était chez lui une heure avant que les voleurs ne s'emparent d'objets d'une valeur de 500 000 euros. Les voisins du joueur ont alerté le commissariat de Neuilly-sur-Seine, mais les agents n'ont pas trouvé les voleurs.

L'agent de sécurité privé du joueur a d'ailleurs lui aussi remarqué quelque chose d'étrange et a fait un tour de reconnaissance des pièces et du jardin. Il n'a pas non plus remarqué la présence de voleurs, il est donc retourné à son poste et a continué à travailler comme avant.

Ce qui est remarquable, c'est qu'une heure plus tard, il a dû appeler lui-même la police, car cette fois, il avait pu confirmer que les cambrioleurs étaient entrés par effraction. La femme de Di Maria l'a découvert quand elle a trouvé son coffre vide. Peu de temps après, le joueur est arrivé pour être auprès de sa famille.