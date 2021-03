La Premier League 2021-22 débutera le 14 août

La prochaine saison de Premier League, la 2021-2022, débutera le 14 août, à ses dates habituelles, après une saison marquée par la COVID-19.

Le début à la mi-août est le tonique habituel du championnat anglais, mais le début de cette saison a dû être reporté au 12 septembre en raison de la fin tardive des compétitions européennes.

La Premier League a envisagé de commencer plus tôt cette année, le 7 août, mais l'Euro a conduit à opter pour le 14.

Les attentes de la compétition anglaise passent par le fait d'avoir des stades pleins ou presque pour cette édition de la Premier après qu'à partir du 17 mai, les stades pourront à nouveau accueillir des spectateurs pour la première fois depuis décembre.

