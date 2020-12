La Premier League annonce un nombre record de cas de Covid-19

La Premier League a annoncé le plus grand nombre de positifs au Covid-19 depuis le début des tests hebdomadaires.

Le football anglais a dû s'adapter à la présence du coronavirus depuis son retour de la quarantaine en juin. Les supporters n'ont pas pu assister aux matchs en raison de protocoles stricts de distanciation sociale, tandis que les joueurs ont dû se soumettre à des contrôles médicaux hebdomadaires.

Tous les membres de l'équipe ou du personnel dont le test de dépistage du virus est positif ont été contraints d'observer une période de quarantaine de dix jours, ce qui a entraîné l'absence d'un certain nombre de stars très en vue pendant une grande partie de la campagne 2020-21.

Le choc entre Newcastle et Aston Villa a dû être annulé début décembre suite à une épidémie sur le terrain d'entraînement des Magpies, et les hauts responsables ont dû prendre les mêmes mesures pour contenir la propagation de la maladie lundi soir.

La rencontre opposant Everton à Manchester City a été annulée quelques heures avant le coup d'envoi après que les Skyblues aient signalé un pic de cas positifs.

Gabriel Jesus et Kyle Walker ont manqué le Boxing Day après avoir contracté le virus, tandis que le club a également signalé que deux membres du staff avaient été envoyés en isolement.

Le terrain d'entraînement d'Etihad Campus a été fermé au début de la semaine, laissant les prochains matchs de City contre Chelsea et Manchester United dans l'incertitude.

La Premier League a maintenant révélé que les chiffres du coronavirus dans les clubs du championnat ont atteint un nouveau sommet, les chiffres officiels ayant été publiés sur son site web mardi.

"La Premier League peut aujourd'hui confirmer qu'entre le lundi 21 décembre et le dimanche 27 décembre, 1479 joueurs et membres du personnel des clubs ont été testés pour le Covid-19, peut-on lire dans une déclaration publiée par l'organisation. Parmi ceux-ci, il y a eu 18 nouveaux tests positifs. Les joueurs ou le personnel de club qui ont été testés positifs s'isoleront pendant une période de 10 jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d'intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les clubs ou les individus ne sera fourni par la Ligue et les résultats seront rendus publics après chaque série de tests", a communiqué la Premier League

Plusieurs rencontres de la English Football League (EFL) ont également été reportées pendant la période des fêtes, avec un total de sept matchs annulés lundi.