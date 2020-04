La Premier League espère redémarrer le 8 juin alors que les centres d'entraînement rouvrent

Les clubs de Premier League se réuniront vendredi pour discuter des plans de reprise de la campagne 2019-2020 en juin. L'élite du football anglais, suspendu depuis la mi-mars en raison de la propagation du Coronavirus, pourrait reprendre ses activités dès le 8 juin pour clore la saison fin juillet. Le secrétaire britannique pour le numérique, la culture, les médias et les sports, Oliver Dowden, a déclaré qu'il travaillait avec des clubs pour reprendre le championnat le mois prochain.

Il a déclaré lors de la réunion parlementaire : "Personnellement, je suis en pourparlers avec la Premier League en vue de mettre le football en marche le plus rapidement possible afin de soutenir toute la communauté du football. Mais, bien sûr, de telles mesures devraient être conformes aux directives de santé publique". Le calendrier proposé signifierait que les clubs devraient être de retour à l'entraînement complet d'ici le 18 mai et certaines équipes du haut du classement sont déjà en train de revenir au travail.

Une reprise progressive en Europe

Lundi, Arsenal, Everton et West Ham ont autorisé les joueurs à retourner sur les terrains d'entraînement, mais ont averti qu'ils devaient continuer à respecter les directives de distanciation sociale. Pendant ce temps, Tottenham devrait rouvrir des parties de son terrain d'entraînement pour l'équipe senior à partir de mardi. Les matchs devront probablement être joués à huis clos dans un premier temps, une probabilité étant explorée par la plupart des pays qui cherchent à conclure la saison 2019-20.

La Ligue anglaise de football (EFL) s'est engagée à mettre en place des tests de Coronavirus rigoureux avant que les matchs puissent être rejoués et a insisté sur le fait que le retour ne devrait pas affecter les travailleurs clés. La Bundesliga vise à démarrer à nouveau le 9 mai en attendant l'approbation du gouvernement, selon le PDG Christian Seifert, mais le syndicat de la police allemande a averti que même des matchs à huis clos attireraient des foules "irresponsables" à l'extérieur des stades.

Le gouvernement polonais a approuvé un plan en cinq étapes pour reprendre l'Ekstraklasa d'ici le 29 mai, tandis qu'en Italie, les joueurs seront autorisés à commencer à s'entraîner individuellement à partir du 4 mai. Le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a refusé de fixer un calendrier mais a suggéré que la Liga ne reviendrait pas avant l'été. Ailleurs, la FIFA est disposée à autoriser les équipes à effectuer cinq remplacements dans chaque match afin de minimiser le risque de blessure, car la saison devra se terminer dans un calendrier serré.