"La Premier League est tout ce dont j'ai rêvé"

L'international américain Christian Pulisic a toujours confié être un grand amoureux du championnat anglais, joue aujourd'hui sous les couleurs de Chelsea après plusieurs années à Dortmund.

Le milieu de terrain continue de prendre petit à petit ses marques mais a vécu un coup d'arrêt après s'être blessé aux adducteurs au début du mois de janvier, l'empêchant de jouer jusqu'à aujourd'hui.

Dans une interview pour Chelsea dans laquelle il a confié être complètement remis, celui-ci a aussi évoqué ses premiers mois sur les terrains de Premier League.

"La Premier League, c'est tout ce dont j'ai rêvé, et peut-être plus. C'est beaucoup à gérer, avec le nombre de matches et tout ce qul se passe, mais je suis habitué au planning maintenant", a révélé l'Américain.

"C'est l'un des championnats les plus compétitifs du monde, peut-être même le meilleur. Et il y a beaucoup de pression mais j'ai pris beaucoup de plaisir pour le moment. J'ai appris beaucoup pendant cette première année. J'ai hâte de rejouer", a-t-il ajouté.