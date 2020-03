La Premier League interdit les poignées de main à cause du coronavirus

Le coronavirus s'immisce encore plus dans le sport. Le COVID-19 a provoqué de nombreux changements dans les matchs, la présence du public et les coutumes. Le dernier en date est en Premier League

La Ligue anglaise a annoncé ce mercredi que le protocole qui oblige les joueurs et arbitres à se saluer en début de match, est désormais interdit afin de lutter contre la propagation du virus.

"La poignée de main de fair-play n'aura pas lieu entre les joueurs et les arbitres. Et ce pour chaque match à partir de ce week-end jusqu'à nouvel ordre sur avis médical", a annoncé la Ligue.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



