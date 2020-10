La Premier League réagit au plan Liverpool et United

Le calendrier des clubs anglais est sans doute l'un des plus chargés des grands championnats, régulièrement les entraîneurs et joueurs de Premier League fustigent l'agenda imposé, comme l'a fait Kevin de Bruyne plus tôt dans la journée en conférence de presse.

En espérant faire évoluer les choses, Manchester United et Liverpool seraient à l'initiative d'un plan prévoyant plusieurs réformes comme le passage de 20 à 18 clubs en championnat, la suppression de la League Cup et du Community Shield ou encore du système "un club, une voix".

À travers un communiqué sur son site officiel, la Premier League a immédiatement réagi à l'annonce, faisant part de sa réticence quant aux différentes propositions : "un certain nombre de propositions particulières dans le plan publié aujourd'hui pourraient avoir un impact dommageable pour l'ensemble du jeu"

La Ligue Anglaise poursuit ensuite sans écarter la possibilité d'un débat sur les différentes questions : "Aussi bien la Premier League que la Fédération soutiennent l'idée d'un large débat sur le futur du football (...) ce travail devrait être réalisé par les canaux appropriés permettant à tous les clubs et les parties prenantes la possibilité de contribuer."

The Premier League urges football's stakeholders to work together for the good of the game



