La Premier League réitère son souhait de finir la saison

La Premier League a réitéré ce vendredi sa volonté d'achever la saison 2019-20, laquelle est suspendue depuis le mois de mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Les clubs de l'élite anglaise se sont réunis dans la matinée pour discuter des avancées. A l'issue de ce rendez-vous, ils ont révélé qu'aucune décision n'avait été prise et que rien ne se passerait sans l'approbation du gouvernement.

"Lors d'une réunion des actionnaires de Premier League aujourd'hui, les clubs ont discuté des mesures possibles pour planifier la reprise de la saison 2019-2020, lorsque cela sera sûr et approprié", indique un communiqué de la PL. "Il a été réitéré que la pensée de tous va à ceux qui sont directement touchés par la pandémie de Covid-19. En outre, la priorité de la Premier League est la santé et la sécurité des joueurs, des entraîneurs, des managers, du personnel du club, des supporters et de la communauté au sens large. La Ligue et les clubs envisagent les premiers pas en avant et ne reprendront leur entraînement et aussi les matches qu'avec les conseils du gouvernement, sous les conseils d'un expert médical et après consultation des joueurs et des entraîneurs."

"La Ligue s'est félicitée de la création du groupe de travail médical du gouvernement pour le retour du sport d'élite, qui s'est réuni pour la première fois ce matin, poursuivait la note. Aucune décision n'a été prise lors de l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui et les clubs ont échangé des vues sur les informations fournies concernant le" redémarrage du projet ". Il a été convenu que le PFA, le LMA, les joueurs et les managers sont des éléments clés de ce processus et seront davantage consultés. Les clubs ont reconfirmé leur engagement à terminer la saison 2019-20, en maintenant l'intégrité de la compétition et ont salué le soutien du gouvernement."

Jeudi, les directives de la Premier League pour le "projet de redémarrage" ont été révélées, la ligue espère une reprise potentielle le 8 juin. Parmi les directives à suivre, les joueurs devront porter des masques faciaux sur les terrains d'entraînement et tout l'équipement requis. Les ballons utilisés seront également désinfectés avant et après utilisation.