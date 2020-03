La Premier League va demander la baisse des salaires des joueurs

Tous les clubs sont en train de perdre des millions d'euros en raison de l'absence de football depuis les dernières semaines face à la pandémie mondiale de coronavirus.

Et la Premier League devrait demander un gros effort aux joueurs de son championnat, en leur demandant de baisser leur salaire de 50%, selon les informations du média britannique cité.

"Pour nous, c'est essentiel que les joueurs l'acceptent. Ils doivent se retrousser les manches et faire partie de la solution", aurait déclaré une source d'une équipe de Premier League au journal anglais.

Ainsi, l'Association des joueurs professionnels serait mis sous pression de la part des insitutions de football afin de baisser leurs salaires de manière conséquente.

C'est la raison pour laquelle la PFA aurait demandé une réunion avec les responsables de Premier League et de Championship pour évoquer les baisses de salaire, des baisses allant jusqu'a 50% pour certains.

La Premier League ne devrait donc pas être la seule compétition anglaise à demander un effort aux joueurs, alors que la EFL pourrait baisser les salaires mensuels de 6500 euros des joueurs de Championship, League One et League Two.