La première de Timo Werner à Chelsea

Chelsea se battait pour une place en Ligue des champions en cette dernière journée de Premier League et a pu compter sur la présence d'un invité spécial pour encourager les Blues.

Après l'arrivée d'Hakim Ziyech lors des dernières semaines, c'est Timo Werner qui a enfin posé ses valises du côté de Londres pour vivre une nouvelle aventure dans sa carrière.

Recruté pour une somme de 55 millions d'euros, Timo Werner devra attendre pour faire ses débuts avec l'équipe de Lampard mais était tout de même en tribunes pour la réception de Wolverhampton.

Le compte Twitter du club londonien en a profité pour publier une photo de son nouveau joueur et lui souhaiter la bienvenue dans sa nouvelle maison.

My new home! Come on, @ChelseaFC pic.twitter.com/7jF4GeCeQ2