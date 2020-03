"La première saison de Griezmann me rappelle celle de Coutinho"

Bien que l'exercice 2019-20 soit à l'arrêt, la première saison d'Antoine Griezmann au FC Barcelone est décevante.

Les prestations livrées par l'international tricolore ne sont pas un désastre, mais son rendement n'est pas à la hauteur des attentes fixées par les Culés.

Un ancien joueur blaugrana, a accordé un entretien pour 'Betfair'; et a comparé ses premiers mois à ceux de Philippe Coutinho.

"Un champion du monde, qui s’est très bien adapté au football espagnol après son passage à l’Atlético, aurait dû avoir un plus gros impact. Mais Griezmann est toujours capable de faire la différence, spécialement en l’absence de Lionel Messi, donc on doit attendre et voir s’il peut s’adapter au système du Barça. Griezmann a les qualités pour réussir":

Pour Rivaldo, les débuts de Griezmann sont comparables à ceux de Coutinho, un autre flop retentissant, qui a coûté 145 millions d’euros.

"Ils jouaient tous les deux un super football quand ils sont arrivés au club mais n’ont pas su le faire à Barcelone. Je pense qu’il a besoin de penser un peu plus à lui pour vraiment jouer son meilleur football et devenir un élément important de l’équipe de Quique Setién".

Le joueur formé à la Real Sociedad aura deux mois de compétition pour convaincre le Barça.