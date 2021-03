La presse anglaise ne comprend pas pourquoi le Real a laissÃ© partir Bale

Gareth Bale commence à prendre du rythme et redevient ce joueur polyvalent de Tottenham qui a fini par signer au Real Madrid.

Et plusieurs mois après son départ du Santiago Bernabéu, en Angleterre, on ne comprend toujours pas la décision des Merengues. "Il a tellement de talent que n'importe quelle équipe dans le monde le voudrait, mais nous devrions nous demander : pourquoi pas le Real Madrid", a déclaré l'ancien joueur de Liverpool Graeme Souness sur 'Sky Sports'.

La légende des Reds, elle aussi, s'est montrée optimiste quant à l'avenir du Gallois : "Il reste 11 matches de championnat et il a été ici toute la saison. Je suis un grand fan de Gareth Bale quand il joue au football, et oui, on peut dire que je suis égoïste, je veux juste le voir plus souvent."

De son côté, Roy Keane s'est exprimé après les récentes performances de Bale : "Ce fut une bonne semaine pour Tottenham et Bale aurait sûrement dû jouer les 90 minutes pour prendre confiance."

"Il n'a que 31 ans et le prochain match est jeudi, il doit arriver un moment où un joueur est capable de jouer 90 minutes. Il a travaillé avec Cristiano Ronaldo, il devrait le regarder et voir de quoi il est capable à 35 ans", a-t-il conclu.