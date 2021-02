La presse catalane dénonce le "harcèlement" du PSG sur le dossier Messi

Libre en fin de saison, Lionel Messi pourrait poursuivre sa carrière loin de Barcelone. Un sujet tabou en Catalogne à en croire la presse locale.

À seulement une semaine du huitième finale aller de Ligue des champions entre le club catalan et le PSG, la une du jour de 'France Football' dévoilant un photomontage de La Pulga vêtue du maillot parisien fait polémique. 'Sport' n'hésite pas à afficher son mécontentement en première page de son édition du jour en placardant celle de 'France Football" flanquée du titre "Harcèlement total" et ajoute que "À Paris, on continue de provoquer le Barça. Le club français veut rendre trouble l'ambiance, à une semaine du duel de Ligue des Champions au Camp Nou."

L'autre quotidien local, 'Mundo Deportivo', est, lui, plus discret, mais fait aussi mention à la une du magazine français, en dénonçant à son tour un "harcèlement sur Leo Messi depuis Paris".

Selon les médias catalans, tout cela ne s'agirait que d'une ruse du PSG pour déstabiliser le Barça, à sept jours du choc européen entre les deux formations.

Le feuilleton Messi, qui a commencé à la fin de l'été 2020, est bien parti pour durer. Le sextuple Ballon d’or quittera-t-il Barcelone ? Où ira-t-il ? Au Paris Saint-Germain ? À Manchester City ? Réponse à la fin de la saison.