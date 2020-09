La presse espagnole impréssionnée par Joao Félix

Début de saison canon pour l'international portugais, Joao Félix. Auteur d'un but et d'une passe décisive, c'est un match parfait que vient de réaliser le joueur de 20 ans. La presse espagnole a tenu à souligner le talent du portugais.

'Marca' : "Joao Félix, c'est plus que du simple football. Il a joué 70 minutes et c'était incroyable. Certainement son meilleur match depuis qu'il est l'Atlético. Il a énormément de qualité, de créativité et d'imagination pour marquer ou faire une passe. Son but est digne d'un grand joueur."

'As' : "Voilà le vrai Joao Félix, qui marque et fait des passes, qui a de l'influence dans le jeu et montre à tout le monde que c'est lui qui commande sur le terrain. La saison commence bien."

'Mundo Deportivo' : "Un énorme talent. Il a de la classe, il dribble, marque et passe. L'Atlético doit compter sur un joueur comme lui. Les supporters attendent beaucoup de ce joueur. À voir si il peut assumer le rôle de leader mais avec ce match, on peut dire que oui. Il est impressionnant. C'est lui qui impose le rythme. Tous les ballons qui ont conduit à un but, sont passés par lui. Quel plaisir de le voir jouer."