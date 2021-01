La presse espagnole s'emballe pour Kylian Mbappé au Real Madrid

La presse espagnole est très réputée pour être "légèrement" excessive, à peine la publication de l'interview de Leonardo, on tire déjà des conclusions en Espagne.

Leonardo avait indiquait que les choses étaient claire pour la prolongation de Kylian Mbappé et Neymar : "J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (...) On n'est pas à les supplier : « S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester."

Pour 'AS' c'est sûr, le champion du monde en titre partira et le quotidien espagnol connaît déjà la destination. Cette même source annonce que le Real Madrid pourrait débourser 220 millions d'euros pour s'attacher les services de Mbappé. Pour se faire, le club Merengue souhaiterait vendre entre 100 et 150 millions (Isco, Ceballos, Bale, Jovic, Marcelo et Brahim Diaz) en plus d'un prêt banquaire. Côté PSG on pourra enfin se pencher sur le dossier Lionel Messi avec le salaire du français en moins.

Évidemment, l'information est à prendre avec des pincettes mais tout reste possible dans le monde du football, en attendant Mbappé est toujours un joueur parisien, en lice pour le championnat et la Ligue des champions.