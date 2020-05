La presse italienne insiste : la Juve mise sur Arthur et l'Inter veut Arturo Vidal

L'été s'annonce chaud en Italie et le mercato de Serie A s'annonce agité selon 'Tuttosport'.

En effet, les cadors du championnat vont se montrer actifs cet été et cela a déjà commencé. Si on se fie aux dernières rumeurs, l'Inter veut s'offrir Arturo Vidal.

Antonio Conte se montre de plus en plus pressant dans ce dossier et veut boucler l'opération le plus vite possible.

Autre dossier, bien qu’Arthur Melo a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas plier bagage à l’intersaison, la Juventus ne semble rien lâcher pour le milieu de terrain du FC Barcelone, souhaitant à tout prix renforcer ce secteur de jeu.

Le tabloïd italien révélait dernièrement que pour convaincre le Brésilien de troquer la tunique blaugrana pour celle des Bianconeri, la Juventus serait prête à lui offrir une place de titulaire et un salaire plus important qu’au Barça.

Et la Juventus se montrerait sérieuse dans cette opération. Bref, l'été s'annonce chaud de l'autre côté des Alpes !