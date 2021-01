La presse très dure avec Di María, Neymar et Mbappé

Mbappé, Neymar et Di María n'ont pas brillé lors de la victoire du PSG en Ligue 1 contre Angers. Ceci est une nouvelle car ce trio offensif apporte généralement beaucoup à l'équipe de la capitale. Ce n'était pas leur jour, et 'L'Équipe' a analysé leurs apparitions peu convaincantes.

"Une première mi-temps dans l'ombre et à contre-courant. Avec des gestes techniques ostentatoires. Il n'a toujours pas marqué en 2021", rapporte le quotidien sur Kylian Mbappé. Pour cause, il a été remplacé peu avant la fin du match. C'était probablement sur ordre de Pochettino, bien qu'il n'était pas sur le banc après avoir contracté le coronavirus.

Neymar a eu un éclair de qualité sur un petit pont qu'il a fait à un adversaire pour construire une attaque, mais il n'a pas non plus été épargné par les critiques. "Avec beaucoup de liberté de mouvement, mais sans être vraiment décisif. Il s'est un peu amélioré en seconde période", analyse 'L'Équipe' à son sujet.

Di María, comme le Brésilien selon 'L'Équipe', est passé de moins à plus, même s'il n'en a pas fait assez : "Manque de technique et de précision dans les transmissions et les centres en première mi-temps. Il s'améliore légèrement à l'heure de jeu". Heureusement pour eux trois, le PSG a gagné.