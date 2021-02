"La prioritÃ© absolue est que Neymar se rÃ©tablisse bien"

Après la grande victoire au Camp Nou, le PSG doit maintenant se tourner vers la Ligue 1 et affrontera l'AS Monaco pour un choc décisif dans la course au titre dimanche soir au Parc des Princes (21h00).

Mauricio Pochettino était en conférence de presse ce samedi après-midi à Paris pour analyser ce choc contre l'équipe de Kovac et sur les objectifs de son équipe.

L'entraîneur a évoqué l'importance d'une victoire contre Monaco dimanche soir : "Dimanche c'est un match important, face à une équipe qui n'est qu'à cinq points. C'est fondamental de gagner pour rester en course et essayer de gagner le championnat. Monaco est une très bonne équipe, il faudra être à notre meilleur niveau si nous voulons les battre. Nous nous sosmmes préparés du mieux possible. (...) Contre Monaco nous avons l'occasion de montrer notre force mentale et que nous pouvons évoluer au même niveau que face au Barça."

"Le PSG se doit de gagner. C'est notre responsabilité. Si on se dit qu'un bon résultat nous donnes de la sérénité c'est une erreur. Il ne faut pas se relâcher. Nous devons respecter tout le monde, nos adversaires, la compétition, le football et toujours donner le meilleur de nous-même et travailler avec enthousiasme", a assuré l'entraîneur argentin avant le choc contre les Monégasques.

L'entraîneur est aussi revenu sur la forme de Neymar Junior, qui est toujours en phase de récupération après sa blessure contre Caen en Coupe de France il y a quelques jours.

"Le rétablissement de Neymar suit son cours tout à fait normalement, et la stratégie mise en place par notre équipe médicale. Quel que soit le match, quelle que soit la compétition, la priorité est le bien-être du joueur, qu’il récupère de la meilleure façon possible. Nous voulons que les joueurs reviennent le plus vite possible, mais cela ne sera jamais lié à un match en particulier. La priorité absolue est que Neymar se rétablisse bien, et il sera de retour en temps voulu", a déclaré Pochettino en conférence de presse.