"La prolongation de Neymar ? C'est une bonne nouvelle pour nous"

Kylian Mbappé en a-t-il trop dit ? Au micro de 'Canal+' pour analyser la victoire de son équipe contre l'OM au Vélodrome, le Français a évoqué la prolongation de Neymar.

Si la prolongation de contrat du Brésilien n'a pas encore été officialisée par le club parisien, tout indique qu'il devrait rester à Paris pour quatre ans supplémentaires. Et son coéquipier, Mbappé, n'a pas hésité à évoquer la situation devant les journalistes.

"Tout le monde connaît l'importance de ce joueur, c'est une très bonne nouvelle pour nous. J'espère qu'il pourra écrire l'histoire de longues années. Le club et lui le méritent", a assuré le champion du monde.

Il en a aussi profité pour assurer que son équipe n'était pas concentrée sur la Ligue des champions et le Barça pour le moment : "Si le Barça occupe nos esprits ? Non, car on est obligés de se concentrer sur le prochain match en championnat car on a laissé trop de points. Mais c'est peut-être pas plus mal, car on joue les matches avec intensité. On ne sera donc pas surpris en Ligue des champions.