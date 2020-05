La prolongation de Perrin à l'AS Saint-Étienne divise

Lié à l’ASSE jusqu’à fin juin, Loïc Perrin aurait un plan pour son avenir. D’après les récentes révélations de L'Équipe', le capitaine stéphanois opterait pour une prolongation de contrat d’une saison, alors que Claude Puel ne le verrait pas du même œil.

Via des propos relayés par 'Poteaux-Carrés', Perrin n’écarte pas une prolongation, tout en se confiant sur son après-carrière.

"Est-ce que vous parlez à un retraité ? Difficile de répondre à la question encore aujourd’hui. Cette situation exceptionnelle m’a un peu fait revoir mes plans. Ce n’était pas forcément prévu que je continue. Mais je n’ai pas forcément envie de rester sur cette fin de saison. Personne n’aurait pensé arrêter comme ça donc je suis en pleine réflexion."

"J’ai le projet de rester au club, c’est plus ou moins prévu déjà dans mon après-carrière de joueur, mais pas en tant qu’entraîneur, car ce n’est pas quelque chose qui m’attire pour l’instant. Je passe des diplômes, je fais actuellement une formation de deux ans que je finis au mois de juin. C’est plus dans l’organisation et la gestion sportive", précise Loïc Perrin.

Mais ce samedi, selon le journaliste Manu Lonjon, le cas Loïc Perrin créerait d’énormes tensions en interne. Les deux présidents ont promis au capitaine vert qu’ils trouveraient une solution pour le prolonger d’un an sans en parler à Puel... qui n’a pas du tout apprécié.