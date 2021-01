La prolongation de Salah, pas une priorité pour Liverpool

S'il n'a jamais fermé la porte à un départ en Espagne, Mohamed Salah a aussi souvent souligné son envie de gagner encore plus de titres sous les couleurs de Liverpool.

Sous contrat jusqu'en 2023 pour le moment avec les Reds, l'international égyptien fait souvent l'objet de rumeurs, mais cela n'inquiéterait pas les dirigeants des Reds pour l'instant.

Selon les informations du 'Daily Star' en Angleterre, la direction d'Anfield ne ferait pas de la prolongation de l'international égyptien une priorité.

Le dossier Georginio Wijnaldum, en fin de contrat en juin, et ceux des prolongations de Virgil van Dijk et Fabinho, qui terminent eux aussi leurs contrats en 2023, seraient plus prioritaires que celes de Salah.