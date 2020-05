La promesse de 17 ans du Real qui intéresse la Premier League

Selon les informations de 'AS', le jeune défenseur latéral du Real Madrid Álvaro Fernandez pourrait recevoir des offres des grands clubs de Premier League prochainement.

Le défenseur verra se contrat prendre fin dans quelques mois et a pourtant l'intention de prolonger avec le club merengue, malgré l'intérêt de plusieurs cadors européens.

Le joueur du Juvenil C aurait été observé par des émissaires de Manchester, United et City, à plusieurs reprises lors des derniers mois et le Real va devoir se dépêcher pour prolonger son contrat.

À 17 ans, son projet actuel est de gravir les échelons dans les catégories inférieures du Real Madrid afin d'espérer, un jour, pouvoir briller avec son club.