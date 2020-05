La promesse de Vinicius aux supporters du Real Madrid

Le 13 mai 2017 allait changer à jamais la vie de Vinicius. Ce jour-ci deux tournants importants de sa carrière ont eu lieu.

Vinicius a partagé des photos de cette journée, à la saveur spéciale pour lui. "Il y a trois ans, j'ai réalisé deux rêve : j'ai fait mes débuts à l'âge de 16 ans en tant que professionnel avec Flamengo et j'ai signé un contrat avec l'équipe de mes rêves, le Real Madrid, que j'aime de plus en plus chaque jour."

"Merci à tout ceux qui m'ont aidé et qui ont cru en moi. Le meilleur reste à venir. Même dans mes rêves les plus fous je n'imaginais pas ça", a ajouté le Brésilien, visiblement ému.

Vinicius n'oubliera jamais la premier fois où il a foulé la pelouse avec Flamengo. Ni le jour où il a fait ses valises pour s'envoler vers Madrid.

Vinícius profite de la quarantaine pour amérioler sa condition physique. Le Brésilien était accompagné d'un chef de cuisine et d'un préparateur physique ces deux derniers mois et a mis en place un plan pour ressembler à Cristiano Ronaldo.