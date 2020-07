La promesse de Zidane à deux points d'être tenue

Le Real Madrid reçoit ce jeudi 16 juillet Villarreal au stade Di Stéfano, qui sera l'avant-dernier des Madrilènes en Liga. Un match lors duquel le club merengue pourrait remporter la Liga.

En cas de victoires, les hommes de Zinedine Zidane seront champions pour la première fois depuis 2017, un objectif que l'entraîneur français avait cité comme principal lors de son retour sur le banc du club.

Le 11 mars 2019, après une saison compliquée et une élimination en Ligue des champions, le Real Madrid parvenait à convaincre Zidane de reprendre ses fonctions. Lors de sa présentation, le Français avait fait une promesse, celle de se concentrer sur la Liga.

"La saison prochaine, la Liga sera pa priorité. Je ne peux pas dire que nous allons la gagner, mais que nous nous battrons jusqu'au bout", avait déclaré le Français.

Aujourd'hui, 14 mois plus tard, le Real Madrid est prêt à remettre la main sur la Liga pour la première fois depuis 2017, l'année où les Madrilènes avaient remporté à la fois le championnat national comme la Ligue des champions.

L'effet Zidane a fait son retour au sein du club de la capitale espagnole, et l'entraîneur français n'est plus qu'à deux points de marquer un peu plus son histoire au sein de son club de coeur.