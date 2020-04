La raison pour laquelle le Barça n'a pas recruté Parejo

Le capitaine du FC Valence Dani Parejo a reconnu que le Barça avait tenté de le recruter, entre 2017 et 2018.

"Le Barça s'était intéressé à moi. Mais j'y ai bien réfléchi et je suis très bien à Valence. Cela fait neuf ans que je suis ici, j'ai réalisé mon rêve. J'espère pouvoir finir ma carrière à Valence", a-t-il affirmé sur Instagram.

De son côté, 'Mundo Deportivo' a expliqué la raison pour laquelle le joueur de Valence n'a pas posé ses bagages au Camp Nou. La première fois, le Barça avait trop de milieux de terrain, puisque sept joueurs différents composaient l'entre-jeu catalan.

Par la suite, Robert Fernandez et Abidal ont opté pour des profils plus jeunes, avec Arthur et De Jong. Parejo plaisait à Ernesto Valverde, mais c'était trop tard.

En 2018, le Barça avait déjà Rakitic, Busquets, Arthur, Denis, Coutinho, Alena, Vidal, Samper et Rafinha.