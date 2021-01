La RDC affrontera le Cameroun, et le Congo contre le Mali en quarts

Dimanche soir, le Mali et le Cameroun avaient fait le nécessaire pour prendre les deux premières places disponibles pour les quarts de finale du CHAN au Cameroun.

Et ce lundi, c'était au tour du groupe B de se battre pour ses deux places pour le tour suivant. Des places décrochées par la République Démocratique du Congo, et par le Congo.

Considérée comme l'une des nations favorites pour le titre, la Libye s'est faite surprendre lundi soir contre le Congo, qui s'est imposé grâce à un but de Ngouonimba. Le champion de 2014 a pris la porte dès la phase de groupes.

Quant à la RDC, elle s'est imposée sur le fil contre le Niger et a confirmé sa première place du groupe B. Kabangu (27e) et Masasi (91e) ont offert la victoire aux Leopards malgré un but de Mossi pour le Niger (73e).

Premier du groupe B, la RD Congo affrontera donc le pays hôte en quart de finale, et le Congo hérite du Mali, qui avait terminé premier du groupe A. Le Maroc, le Togo, le Rwanda et l'Ouganda jouent ce soir à leur tour pour deux places en quarts eux aussi.