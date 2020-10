La réaction d'Alvaro Gonzalez à la décision de la LFP

Réunie ce mercredi, la Commission de discipline de la LFP, a décidé de ne pas sanctionner les deux joueurs après les incidents lors du Classique, faute de preuves.

Le défenseur de l'Olympique de Marseille est soulagé : "Le cauchemar est en partie terminé avec une décision plus que méritée. Je n'ai jamais été et je ne serai jamais raciste. Merci beaucoup à l'OM pour la confiance et la loyauté. Et merci aux supporters pour leur énorme soutien. On se retrouve sur le terrain", a écrit, sur Twitter, l'Espagnol qui risquait, comme le Brésilien, jusqu'à dix matches de suspension.

Le club phocéen a aussi réagi : "L’Olympique de Marseille se satisfait de la décision rendue ce soir par la commission de discipline s’agissant d’Alvaro Gonzalez. Alvaro n’est pas raciste, toute accusation portée à son encontre sur ce sujet est injuste et infondée. L’Olympique de Marseille est et restera le club de l’antiracisme, combat qu’il mène avec ses supporters, depuis toujours et sans relâche, au sein du stade et en dehors."